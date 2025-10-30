  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

30/10/2025 15:31

【關稅戰】美方出口管制50%穿透性規則，中方稀土出口管制，齊暫停實施一年

　　商務部新聞發言人今日就上周末中美吉隆坡經貿磋商聯合安排答記者問。其中指出，美方將暫停實施其9月29日公布的出口管制50%穿透性規則一年。中方將暫停實施10月9日公布的相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。

　　商務部稱，中美吉隆坡經貿磋商取得積極成果，充分證明雙方秉持平等、尊重和互惠的精神，通過開展對話與合作，能找到解決問題的辦法。經貿磋商成果來之不易，中方期待與美方共同做好落實工作，為中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。

　　美國商務部工業與安全局9月29日推出「50%規則」，將出口管制措施延伸至實體清單企業持股50%以上的子公司。中國商務部則在10月9日宣布一系列稀土出口管制新規則，包括未經許可不得出口稀土開採、冶煉分離等技術；境外組織和個人向中國以外其他國家和地區出口含有中國成份的兩用物項必須取得中方許可；出口稀土設備和原輔料相關物項、超硬材料相關物項、鈥等5種中重稀土相關物項、鋰電池和人造石墨負極材料相關物項，須向主管部門申請許可。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

習特會 | 習近平：中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相...

30/10/2025 11:37

關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處