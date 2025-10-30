【關稅戰】商務部：經貿磋商成果來之不易，期待與美方共同做好落實工作

商務部舉行例行新聞發布會，就中美大豆貿易以及中國稀土出口管制相關情況，商務部新聞發言人何咏前表示，中美吉隆坡經貿磋商取得積極成果，充分證明在兩國元首戰略引領下，雙方秉持平等、尊重和互惠的精神，通過開展對話與合作，能找到解決問題的辦法。經貿磋商成果來之不易，中方期待與美方共同做好落實工作，為中美經貿合作和世界經濟注入更多穩定性與確定性。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》