《駐京專電》金監總局：支持境內保險公司在香港發「側掛車」保險連接證券

國家金監總局印發《關於境內保險公司在香港市場發行有關保險連接證券事項的通知》，支持境內保險公司在香港市場發行「側掛車」保險連接證券並明確相關要求。



「側掛車」保險連接證券是指保險公司將地震、台風、洪水等自然災害事件或突發公共衛生事件的巨災風險，比例分保給專門設立的特殊目的保險公司後，該特殊目的保險公司為募集全額履行上述賠償責任資金而發行的股權或債權型保險連接證券。



一是明確「側掛車」保險連接證券的概念及發行範圍。「側掛車」是指保險公司將地震、台風、洪水等自然災害事件或突發公共衛生事件的巨災風險，比例分保給專門設立的特殊目的保險公司，特殊目的保險公司為募集全額履行上述賠償責任的資金而發行的股權或債權型保險連接證券。



二是明確特殊目的保險公司的管理要求。保險公司發行「側掛車」保險連接證券有關特殊目的保險公司設立與管理、再保險安排、證券發行等要求，按照《中國銀保監會辦公廳關於境內保險公司在香港市場發行巨災債券有關事項的通知》的規定執行。



三是明確償付能力有關要求。境內保險公司在香港發行「側掛車」保險連接證券形成的再保險應收分保款項和應收分保准備金，適用的再保險交易對手違約風險基礎因子按照償付能力監管相關規定執行。



金融監管總局有關司局負責人表示，「側掛車」保險連接證券是對傳統再保險市場的有效補充，有利於進一步拓展中國巨災保險風險分散渠道；有助於平滑保險公司經營波動，提升保險業應對巨災風險的韌性。同時，為香港市場提供了新型投資產品，有利於豐富香港市場投資選擇。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》