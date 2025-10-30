《駐京專電》聚焦貿易便利化，外匯局將出台9條政策措施

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
中國外匯局將於近期出台9條貿易便利化政策，包括擴大跨境貿易試點範圍及結算業務種類，2024年外匯交易量較2020年增37%，今年前三季涉外收支規模達11.6萬億美元創新高。
事實要點：
▷ 2025年前三季涉外收支11.6萬億美元（歷史同期新高）
▷ 2024年外匯交易量較2020年增37%，涉外收支規模增64%
▷ 新推9條政策含擴大試點地區、拓寬軋差結算業務種類
▷ 9月已推跨境投融資政策，將發布跨國公司資金池管理政策
▷ 運用AI、大數據強化跨境資金監測及違法打擊
中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新在2025金融街論壇年會開幕式上表示，聚焦貿易便利化，近期國家外匯局將新出台9條政策措施，包括擴大跨境貿易高水平開放試點地區範圍，拓寬試點軋差淨額結算業務種類，鼓勵將更多貿易新業態主體納入便利化政策範疇等，更大力度推動貿易創新發展。
一是推動銀行外匯展業改革和貿易投資便利化改革提質擴面。聚焦貿易便利化，近期將新出台9條政策措施，主要是擴大跨境貿易高水平開放試點範圍和軋差結算業務種類，優化貿易新業態主體外匯資金結算，放寬服務貿易代墊業務管理，更大力度推動貿易創新發展。
二是加強改革整體謀劃，統籌推進人民幣國際化與資本項目高質量開放，深化直接投資、跨境融資、證券投資等重點領域外匯管理改革。9月份，國家外匯局推出了跨境投融資一攬子政策，近期還將發布實施跨國公司本外幣一體化資金池、境內企業境外上市資金管理等政策，並在自貿試驗區實施集成式外匯管理改革創新，助力拓展自主開放新局面。
三是加強外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理，運用人工智能、大數據等賦能智慧監管，強化跨境資金流動監測預警，提升打擊違法違規活動效能，有效防範外部衝擊風險，為促進開放合作、提升經貿韌性提供更多穩定性和確定性。
朱鶴新表示，2024年，中國外匯市場交易量較2020年增長37%，涉外收支規模較2020年增長64%。今年前三季度，中國涉外收支規模為11.6萬億美元，創歷史同期新高。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》
