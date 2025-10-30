  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

30/10/2025 08:52

《駐京專電》聚焦貿易便利化，外匯局將出台9條政策措施

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
中國外匯局將於近期出台9條貿易便利化政策，包括擴大跨境貿易試點範圍及結算業務種類，2024年外匯交易量較2020年增37%，今年前三季涉外收支規模達11.6萬億美元創新高。

事實要點：
▷ 2025年前三季涉外收支11.6萬億美元（歷史同期新高）
▷ 2024年外匯交易量較2020年增37%，涉外收支規模增64%
▷ 新推9條政策含擴大試點地區、拓寬軋差結算業務種類
▷ 9月已推跨境投融資政策，將發布跨國公司資金池管理政策
▷ 運用AI、大數據強化跨境資金監測及違法打擊

　　中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新在2025金融街論壇年會開幕式上表示，聚焦貿易便利化，近期國家外匯局將新出台9條政策措施，包括擴大跨境貿易高水平開放試點地區範圍，拓寬試點軋差淨額結算業務種類，鼓勵將更多貿易新業態主體納入便利化政策範疇等，更大力度推動貿易創新發展。

　　一是推動銀行外匯展業改革和貿易投資便利化改革提質擴面。聚焦貿易便利化，近期將新出台9條政策措施，主要是擴大跨境貿易高水平開放試點範圍和軋差結算業務種類，優化貿易新業態主體外匯資金結算，放寬服務貿易代墊業務管理，更大力度推動貿易創新發展。

　　二是加強改革整體謀劃，統籌推進人民幣國際化與資本項目高質量開放，深化直接投資、跨境融資、證券投資等重點領域外匯管理改革。9月份，國家外匯局推出了跨境投融資一攬子政策，近期還將發布實施跨國公司本外幣一體化資金池、境內企業境外上市資金管理等政策，並在自貿試驗區實施集成式外匯管理改革創新，助力拓展自主開放新局面。

　　三是加強外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理，運用人工智能、大數據等賦能智慧監管，強化跨境資金流動監測預警，提升打擊違法違規活動效能，有效防範外部衝擊風險，為促進開放合作、提升經貿韌性提供更多穩定性和確定性。

　　朱鶴新表示，2024年，中國外匯市場交易量較2020年增長37%，涉外收支規模較2020年增長64%。今年前三季度，中國涉外收支規模為11.6萬億美元，創歷史同期新高。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈 | 習特會釜山舉行前夕，特朗普宣布允許韓國製造核動...

30/10/2025 09:47

大國博弈

特朗普的東亞之行與中美峰會

28/10/2025 14:38

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處