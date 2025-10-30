《駐京專電》中證監：開展「人工智能+資本市場」金融科技創新專項試點

中證監副主席李超29日在2025金融街論壇年會金融科技大會資本市場金融科技論壇上表示，將探索開展「人工智能+資本市場」金融科技創新專項試點，加強風險控制和容錯包容。在符合國家和行業要求、風險可控的情況下，持續深化人工智能在關鍵業務場景的研究與應用。



李超表示，具體包括三個方面：一是要聚焦高價值應用場景，推動業務技術深度融合。探索開展「人工智能+資本市場」金融科技創新專項試點，加強風險控制和容錯包容。



二是要強化基礎支撐，加強智能算力統籌和數據共建共享。加快推進建設行業公共智能計算基礎設施，降低行業機構人工智能應用成本。探索建設行業模型平台，構建多模態、可共享的垂域大模型和智能體矩陣。探索建設行業通用高質量數據集，開展「數據要素X資本市場」試點，為大模型應用提供堅實的數據基礎。



三是要完善風險防範措施，夯實安全防護體系。建立覆蓋模型開發、部署、迭代全過程的風控體系，充分評估模型安全風險，防範模型適用、數據使用等方面的風險。強化關鍵環節的「人類把關」機制。規避當前人工智能存在的局限性，確保關鍵環節有人監督、最終決策由人作出，避免引發系統性風險。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》