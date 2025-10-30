  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

30/10/2025 08:54

《駐京專電》中證監：開展「人工智能+資本市場」金融科技創新專項試點

　　中證監副主席李超29日在2025金融街論壇年會金融科技大會資本市場金融科技論壇上表示，將探索開展「人工智能+資本市場」金融科技創新專項試點，加強風險控制和容錯包容。在符合國家和行業要求、風險可控的情況下，持續深化人工智能在關鍵業務場景的研究與應用。

　　李超表示，具體包括三個方面：一是要聚焦高價值應用場景，推動業務技術深度融合。探索開展「人工智能+資本市場」金融科技創新專項試點，加強風險控制和容錯包容。

　　二是要強化基礎支撐，加強智能算力統籌和數據共建共享。加快推進建設行業公共智能計算基礎設施，降低行業機構人工智能應用成本。探索建設行業模型平台，構建多模態、可共享的垂域大模型和智能體矩陣。探索建設行業通用高質量數據集，開展「數據要素X資本市場」試點，為大模型應用提供堅實的數據基礎。

　　三是要完善風險防範措施，夯實安全防護體系。建立覆蓋模型開發、部署、迭代全過程的風控體系，充分評估模型安全風險，防範模型適用、數據使用等方面的風險。強化關鍵環節的「人類把關」機制。規避當前人工智能存在的局限性，確保關鍵環節有人監督、最終決策由人作出，避免引發系統性風險。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》

【你點睇？】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者，明年起乘巴士不佩戴同樣被罰，你認為政府宣傳是否足夠？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈 | 習特會釜山舉行前夕，特朗普宣布允許韓國製造核動...

30/10/2025 09:47

大國博弈

特朗普的東亞之行與中美峰會

28/10/2025 14:38

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處