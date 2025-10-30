《駐京專電》商務部等5部門印發《城市商業提質行動方案》，加強人工智能等應用

商務部等5部門印發《城市商業提質行動方案》，提出加強人工智能、物聯網、雲計算、區塊鏈等技術在城市商業體系中集成應用；鼓勵動漫、遊戲、電競、運動等服務消費新場景；整治「內捲式」競爭，建立公正平等、創新自由的營商環境。



《方案》從完善城市商業布局體系、推動城市商業業態升級、豐富優質商品服務供給、強化城市商業運行保障等方面提出21項主要任務。推動步行街（商圈）高質量發展。打造消費升級載體、城市形象名片和對外開放窗口。促進線上線下融合發展。指導商貿流通企業與電商企業合作，通過即時零售模式實現線下商業載體與線上平台聯動，發展平台下單+門店配送、門店下單+即時配送等模式。



《方案》提出，深化商旅文體健融合。組織開展「購在中國」系列活動，培育創新多元消費場景。支持「商業+旅遊」「商業+文化」融合發展，引導城市商業設施與旅遊景點、歷史建築、演藝場館等協同聯動，開發富含地域特色的產品及服務。強化新興技術賦能。加強人工智能、物聯網、雲計算、區塊鏈、擴展現實等技術在城市商業體系中集成應用。



《方案》提出，強化財政支持。發揮各類金融機構作用，豐富金融產品和服務，支持符合條件的商業地產項目發行不動產投資信托基金（REITs），為城市商業提質提供長效融資支持。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》