  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

30/10/2025 08:54

《駐京專電》商務部等5部門印發《城市商業提質行動方案》，加強人工智能等應用

　　商務部等5部門印發《城市商業提質行動方案》，提出加強人工智能、物聯網、雲計算、區塊鏈等技術在城市商業體系中集成應用；鼓勵動漫、遊戲、電競、運動等服務消費新場景；整治「內捲式」競爭，建立公正平等、創新自由的營商環境。

　　《方案》從完善城市商業布局體系、推動城市商業業態升級、豐富優質商品服務供給、強化城市商業運行保障等方面提出21項主要任務。推動步行街（商圈）高質量發展。打造消費升級載體、城市形象名片和對外開放窗口。促進線上線下融合發展。指導商貿流通企業與電商企業合作，通過即時零售模式實現線下商業載體與線上平台聯動，發展平台下單+門店配送、門店下單+即時配送等模式。

　　《方案》提出，深化商旅文體健融合。組織開展「購在中國」系列活動，培育創新多元消費場景。支持「商業+旅遊」「商業+文化」融合發展，引導城市商業設施與旅遊景點、歷史建築、演藝場館等協同聯動，開發富含地域特色的產品及服務。強化新興技術賦能。加強人工智能、物聯網、雲計算、區塊鏈、擴展現實等技術在城市商業體系中集成應用。

　　《方案》提出，強化財政支持。發揮各類金融機構作用，豐富金融產品和服務，支持符合條件的商業地產項目發行不動產投資信托基金（REITs），為城市商業提質提供長效融資支持。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》

【你點睇？】「習特會」料南韓進行，你認為能否達成貿談成果？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈 | 習特會釜山舉行前夕，特朗普宣布允許韓國製造核動...

30/10/2025 09:47

大國博弈

特朗普的東亞之行與中美峰會

28/10/2025 14:38

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處