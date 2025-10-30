  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

30/10/2025 09:16

《中國房產》住建部：加快構建房地產新模式，完善商品房開發、融資等基礎制度

　　「十五五」規劃建議定調房地產，將涉及房地產發展的相關表述納入「民生保障」的範疇中。房地產政策導向從側重於「市場調控」和「風險防範」的宏觀管理，轉向著力於「模式重構」和「高質量發展」的系統性建設。

　　住建部29日召開黨員幹部大會，學習貫徹黨的二十屆四中全會精神。部長倪虹出席並講話。會議強調，加快構建房地產發展新模式，完善商品房開發、融資、銷售等基礎制度，優化保障性住房供給，滿足城鎮工薪群體和各類困難家庭基本住房需求，因城施策增加改善性住房供給，推動房地產高質量發展。

　　大力發展智能建造、綠色建造等新型建造方式，推動建築業工業化、數字化、綠色化轉型升級，鞏固提升建築業在全球產業分工中的地位和競爭力。要在創造高品質生活上下功夫。系統推進好房子、好小區、好社區、好城區「四好」建設，建設安全舒適綠色智慧的「好房子」。

　　推進城鎮老舊小區改造，建設完整社區，大力推進新型城市基礎設施建設，加快城市基礎設施生命線安全工程建設，完善歷史文化保護傳承體系。要在推進高效能治理上下功夫。持續加大治理投入，推進超大特大城市治理現代化。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》

【你點睇？】「習特會」料南韓進行，你認為能否達成貿談成果？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈 | 習特會釜山舉行前夕，特朗普宣布允許韓國製造核動...

30/10/2025 09:47

大國博弈

特朗普的東亞之行與中美峰會

28/10/2025 14:38

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處