《中國房產》住建部：加快構建房地產新模式，完善商品房開發、融資等基礎制度

「十五五」規劃建議定調房地產，將涉及房地產發展的相關表述納入「民生保障」的範疇中。房地產政策導向從側重於「市場調控」和「風險防範」的宏觀管理，轉向著力於「模式重構」和「高質量發展」的系統性建設。



住建部29日召開黨員幹部大會，學習貫徹黨的二十屆四中全會精神。部長倪虹出席並講話。會議強調，加快構建房地產發展新模式，完善商品房開發、融資、銷售等基礎制度，優化保障性住房供給，滿足城鎮工薪群體和各類困難家庭基本住房需求，因城施策增加改善性住房供給，推動房地產高質量發展。



大力發展智能建造、綠色建造等新型建造方式，推動建築業工業化、數字化、綠色化轉型升級，鞏固提升建築業在全球產業分工中的地位和競爭力。要在創造高品質生活上下功夫。系統推進好房子、好小區、好社區、好城區「四好」建設，建設安全舒適綠色智慧的「好房子」。



推進城鎮老舊小區改造，建設完整社區，大力推進新型城市基礎設施建設，加快城市基礎設施生命線安全工程建設，完善歷史文化保護傳承體系。要在推進高效能治理上下功夫。持續加大治理投入，推進超大特大城市治理現代化。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》