《駐京專電》北京證監局等六部門發布政策吸引中長期資金入市

中證監北京監管局一級巡視員吳智偉表示，北京證監局聯合市委金融辦、市人力資源社會保障局、市國資委、人行北京分行、北京金融監管局出台了《北京市推動中長期資金入市的實施意見》。



吳智偉表示，《實施意見》提出了推動中長期資金入市的若干舉措。一是優化市場生態。推動建立健全商業保險資金等中長期資金的三年以上長周期考核機制，推動樹立長期業績導向。提高在京上市公司質量，鼓勵具備條件的上市公司回購增持。



二是大力發展權益類公募基金，支持私募證券投資基金穩健發展。引導基金公司從規模導向向投資者回報導向轉變，努力為投資者創造長期穩定收益，持續提高權益類基金規模和占比。鼓勵私募證券投資基金豐富產品類型和投資策略，推動證券基金期貨經營機構提高權益類私募資管業務佔比，適配居民差異化財富管理需求。



三是優化商業保險資金、養老金權益投資政策環境。提升企業年金、個人養老金投資覆蓋面和靈活度，支持具備條件的用人單位放開企業年金個人投資選擇，鼓勵企業年金基金管理人探索開展差異化投資。四是鼓勵銀行理財和信托資金積極參與資本市場，優化激勵考核機制，暢通入市渠道，提升權益投資規模。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》