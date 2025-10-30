京城機電(00187)第三季虧損收窄至1185.5萬元人民幣

京城機電(00187)(滬:600860)公布，今年第三季虧損1185.5萬元(人民幣．下同)，較去年同期虧損約1269萬元收窄，每股虧損0.02元。
於今年首9個月，公司虧損2761萬元，則較去年同期虧損1607萬元擴大，每股虧損0.05元。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社30日專訊》
30/10/2025 18:40
