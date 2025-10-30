復旦張江(01349)第三季轉蝕2165.2萬元人民幣

復旦張江(01349)(滬:688505)公布，今年第三季盈轉虧，虧損2165.2萬元（人民幣．下同），去年同期錄純利1599.6萬元；每股虧損0.02元。



於今年首9個月，公司亦盈轉虧，虧損1593.7萬元，去年同期純利8646.9萬元；每股虧損0.02元。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社30日專訊》