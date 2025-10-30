新華文軒(00811)首三季出版業務收入24.1億人幣，毛利率34.5%

新華文軒(00811)(滬:601811)公布，今年首三季出版業務收入24.1億元人民幣，毛利率34.5%；發行業務收入68.7億元人民幣，毛利率28.1%。



《經濟通通訊社30日專訊》