中海油(00883)第三季少賺12%至324.4億人幣

中海油(00883)(滬:600938)公布，今年第三季純利324.4億元（人民幣．下同），按年跌12.2%，每股盈利0.68元；收入1049億元，增長5.7%。



於今年首9個月，集團純利1019.7億元，按年跌12.6%；每股盈利2.14元；收入為3125億元，跌4.1%。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社30日專訊》