《神州頭條》報章頭版摘要：習近平將同特朗普在釜山會晤，就共同關心的問題交換意見

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



習近平將同美國總統特朗普舉行會晤

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

外交部發言人10月29日宣布：經中美雙方商定，國家主席習近平將於當地時間10月30日在韓國釜山同美國總統特朗普舉行會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。



何立峰:中國正進一步深化資本市場改革開放

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰29日在釣魚台國賓館會見中證監國際顧問委員會委員時表示，中國正全面貫徹落實中共二十屆四中全會精神，進一步深化資本市場改革，堅定不移擴大金融領域高水平對外開放，以金融高質量發展服務中國式現代化，歡迎更多外資金融機構和長期資本來華投資興業。



中證監：推動資本市場高質量數字化轉型

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

10月29日，中證監副主席李超在出席2025金融街論壇年會時表示，證券期貨業將堅持積極推進和防控風險相結合，加快人工智能等新一代信息技術與資本市場各項業務的深度融合，推動資本市場高質量數字化轉型，助力資本市場「十五五」時期高質量發展。





《上海證券報》



習近平將同美國總統特朗普舉行會晤

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

外交部發言人10月29日宣布：經中美雙方商定，國家主席習近平將於當地時間10月30日在韓國釜山同美國總統特朗普舉行會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。



縱深推進板塊改革 多層次資本市場包容性適應性不斷增強

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

建設高質量的資本市場，需要完善多層次、廣覆蓋的市場體系。中證監黨委日前傳達貫徹黨的二十屆四中全會精神時強調，著力提高資本市場制度的包容性、適應性。深化科創板、創業板改革，充分發揮新三板、私募股權和創業投資等多層次股權市場培育功能，強化債券和期貨市場功能發揮。



中證監：探索開展「人工智能+資本市場」金融科技創新專項試點

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中證監副主席李超10月29日在2025金融街論壇年會金融科技大會資本市場金融科技論壇上表示，將探索開展「人工智能+資本市場」金融科技創新專項試點，加強風險控制和容錯包容。在符合國家和行業要求、風險可控的情況下，持續深化人工智能在關鍵業務場景的研究與應用。





《證券時報》



習近平將同美國總統特朗普舉行會晤

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

外交部發言人10月29日宣布：經中美雙方商定，國家主席習近平將於當地時間10月30日在韓國釜山同美國總統特朗普舉行會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。



緊扣合理增速區間 多措並舉釋放發展潛能

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》10月28日發布。《建議》延續了對經濟增長需保持合理區間的要求。接受證券時報記者採訪的專家認為，「十五五」時期，中國國內生產總值(GDP)年均實際增速需在4.8%左右，名義增速至少5%。



中國正進一步深化資本市場改革開放

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院副總理何立峰29日在釣魚台國賓館會見中證監國際顧問委員會委員時表示，中國正全面貫徹落實中共二十屆四中全會精神，進一步深化資本市場改革，堅定不移擴大金融領域高水平對外開放，以金融高質量發展服務中國式現代化，歡迎更多外資金融機構和長期資本來華投資興業。

《經濟通通訊社30日專訊》