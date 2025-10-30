  • 會員
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

30/10/2025 08:12

《神州頭條》報章頭版摘要：習近平將同特朗普在釜山會晤，就共同關心的問題交換意見

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
中國國家主席習近平將於2025年10月30日在韓國釜山與美國總統特朗普會晤，討論中美關係及共同議題。同日，中方宣布深化資本市場改革，推動人工智能金融試點，並提出「十五五」GDP年均增速需達4.8%。

事實要點：
▷ 2025年「十五五」GDP年均實際增速需4.8%（專家預測）
▷ 中證監將試點「人工智能+資本市場」金融科技（風險可控）
▷ 何立峰稱深化資本市場改革並擴大金融開放（29日會見顧問委員）
▷ 習特會晤定於10月30日釜山舉行（經中美商定）
▷ 中證監強調深化科創板、創業板改革（多層次市場培育功能）

　　內地主要財經報章頭版摘要如下:
　
《中國證券報》
　
習近平將同美國總統特朗普舉行會晤
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
外交部發言人10月29日宣布：經中美雙方商定，國家主席習近平將於當地時間10月30日在韓國釜山同美國總統特朗普舉行會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。
　
何立峰:中國正進一步深化資本市場改革開放
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰29日在釣魚台國賓館會見中證監國際顧問委員會委員時表示，中國正全面貫徹落實中共二十屆四中全會精神，進一步深化資本市場改革，堅定不移擴大金融領域高水平對外開放，以金融高質量發展服務中國式現代化，歡迎更多外資金融機構和長期資本來華投資興業。
　
中證監：推動資本市場高質量數字化轉型
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
10月29日，中證監副主席李超在出席2025金融街論壇年會時表示，證券期貨業將堅持積極推進和防控風險相結合，加快人工智能等新一代信息技術與資本市場各項業務的深度融合，推動資本市場高質量數字化轉型，助力資本市場「十五五」時期高質量發展。
　

《上海證券報》
　
習近平將同美國總統特朗普舉行會晤
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
外交部發言人10月29日宣布：經中美雙方商定，國家主席習近平將於當地時間10月30日在韓國釜山同美國總統特朗普舉行會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。
　
縱深推進板塊改革　多層次資本市場包容性適應性不斷增強
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
建設高質量的資本市場，需要完善多層次、廣覆蓋的市場體系。中證監黨委日前傳達貫徹黨的二十屆四中全會精神時強調，著力提高資本市場制度的包容性、適應性。深化科創板、創業板改革，充分發揮新三板、私募股權和創業投資等多層次股權市場培育功能，強化債券和期貨市場功能發揮。
　
中證監：探索開展「人工智能+資本市場」金融科技創新專項試點
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監副主席李超10月29日在2025金融街論壇年會金融科技大會資本市場金融科技論壇上表示，將探索開展「人工智能+資本市場」金融科技創新專項試點，加強風險控制和容錯包容。在符合國家和行業要求、風險可控的情況下，持續深化人工智能在關鍵業務場景的研究與應用。
　
　
《證券時報》
　
習近平將同美國總統特朗普舉行會晤
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
外交部發言人10月29日宣布：經中美雙方商定，國家主席習近平將於當地時間10月30日在韓國釜山同美國總統特朗普舉行會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。
　
緊扣合理增速區間　多措並舉釋放發展潛能
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》10月28日發布。《建議》延續了對經濟增長需保持合理區間的要求。接受證券時報記者採訪的專家認為，「十五五」時期，中國國內生產總值(GDP)年均實際增速需在4.8%左右，名義增速至少5%。
　
中國正進一步深化資本市場改革開放
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院副總理何立峰29日在釣魚台國賓館會見中證監國際顧問委員會委員時表示，中國正全面貫徹落實中共二十屆四中全會精神，進一步深化資本市場改革，堅定不移擴大金融領域高水平對外開放，以金融高質量發展服務中國式現代化，歡迎更多外資金融機構和長期資本來華投資興業。
《經濟通通訊社30日專訊》

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

