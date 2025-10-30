  • 會員
30/10/2025 17:00

《鍾之日記》「習特會」報佳音，奈何魚缸沒提振

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年10月30日，中美領導人於韓國釜山舉行1小時40分鐘會晤，達成一年稀土協議、中國採購大豆、芬太尼關稅由20%降至10%，雙方計劃互訪。港股恒指跌0.2%成交3538億港元，滬深兩市跌0.73%-1.84%。

事實要點：
▷ 港股恒指跌0.2%，主板成交3538億港元，南下資金淨流入136億
▷ 美國對華芬太尼關稅由20%降至10%，24%關稅暫停一年
▷ 中美達成一年稀土協議，中國暫停出口管制，美國暫停造船業調查
▷ 滬深兩市成交2.42萬億元人民幣，滬指跌0.73%失守4000點
▷ 美聯儲降息0.25%，香港三大銀行僅降0.125%，地產股跌1.1%-2.6%

　　10月30日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　全球關注的「習特會」今日順利在韓國釜山舉行，歷時約1小時40分鐘，比美國總統特朗普早前預期三到四個小時為短。會面結束後，特朗普直接乘空軍一號離開韓國，他在專機上率先透露，中國將立即採購美國大豆，雙方就稀土供應達成為期一年的協議，同時美國對華芬太尼關稅將由20%降至10%，自己將於明年4月到訪中國，中國國家主席習近平之後亦會回訪美國。

　　中國官媒在下午刊出習近平與特朗普會面的講話。習近平在會面中指出，中美經貿團隊形成了解決問題的共識，雙方團隊要盡快細化和敲定後續工作，將共識維護好、落實好，以實實在在的成果，給中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」。他又指，中美兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，兩國元首作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。

　　「習特會」落幕後，中國商務部亦介紹日前中美經貿團隊在吉隆坡磋商中達成的成果，包括美方將取消針對中國商品加徵的10%「芬太尼關稅」，美對華24%關稅繼續暫停一年、美國暫停造船業301調查措施一年，中國也將暫停稀土出口管制措施一年，以及暫停其他相應的反制措施。

*美減息本港銀行沒跟足，地產股跌拖累恒指*

　　美聯儲減息，「習特會」舉行，成為今日左右市場的兩大因素。聯儲局一如預期減息0.25厘，但主席鮑威爾言論審慎，加上內部官員對利率路徑現嚴重分歧，市場前景未明，港股表現高開後氣氛轉淡，恒生指數全日收報26282，跌63點或0.2%，兩連跌，主板成交逾3538億元，南下資金遁港股通全日呈淨流入136億元。

　　美聯儲局減息0.25厘，但本港三大銀行卻沒跟促，滙豐銀行、中銀香港(02388)及渣打香港齊宣布下調最優惠利率0.125厘，下調後最優惠利率重返加息周期前水平，地產股走疲，恒地(00012)跌2.6%，新世界(00017)跌1.8%，新地(00016)跌1.2%，長實(01113)跌1.1%。

　　滬深股市今日亦走低，滬綜指收跌0.73%，報3986.9點失守四千大關，深成指跌1.16%，創業板指跌1.84%。兩市全天成交2.42萬億元人民幣，較上一個交易日放量1657億元或7%。

*中美達成稀土供應協議，金力永磁午後快速拉升*
　
　　中美雙方就關鍵稀土供應達成為期一年的協議，並將每年重新協商。中國取消稀土出口管制，金力永磁(06680)午後快速拉升，一度高見25.38元，漲逾8.7%，最終收升5.8%，報24.6元。五礦資源(01208)漲3%，中國鋁業(02600)更大漲10%。

　　光大證券國際證券策略分析師Kenny Ng表示，對中國稀土企業來說，這一年將有出口市場，業務量會增加。而且海外客戶可能會在這一年內大量儲備稀土，以防禦往後的不確定性。
　
　　高盛全球大宗商品研究共同主管Daan Struyven在本周二的播客節目中指出，中國在稀土方面的主導地位確實是巨大的。他強調，全球約有92%的稀土精煉和98%的磁鐵製造發生在中國。這種高度集中的控制力，使北京在貿易爭端中擁有巨大的槓桿作用，並讓市場對政策新聞高度敏感。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

