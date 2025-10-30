《鍾之日記》「習特會」報佳音，奈何魚缸沒提振

10月30日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



全球關注的「習特會」今日順利在韓國釜山舉行，歷時約1小時40分鐘，比美國總統特朗普早前預期三到四個小時為短。會面結束後，特朗普直接乘空軍一號離開韓國，他在專機上率先透露，中國將立即採購美國大豆，雙方就稀土供應達成為期一年的協議，同時美國對華芬太尼關稅將由20%降至10%，自己將於明年4月到訪中國，中國國家主席習近平之後亦會回訪美國。



中國官媒在下午刊出習近平與特朗普會面的講話。習近平在會面中指出，中美經貿團隊形成了解決問題的共識，雙方團隊要盡快細化和敲定後續工作，將共識維護好、落實好，以實實在在的成果，給中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」。他又指，中美兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，兩國元首作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。



「習特會」落幕後，中國商務部亦介紹日前中美經貿團隊在吉隆坡磋商中達成的成果，包括美方將取消針對中國商品加徵的10%「芬太尼關稅」，美對華24%關稅繼續暫停一年、美國暫停造船業301調查措施一年，中國也將暫停稀土出口管制措施一年，以及暫停其他相應的反制措施。



*美減息本港銀行沒跟足，地產股跌拖累恒指*



美聯儲減息，「習特會」舉行，成為今日左右市場的兩大因素。聯儲局一如預期減息0.25厘，但主席鮑威爾言論審慎，加上內部官員對利率路徑現嚴重分歧，市場前景未明，港股表現高開後氣氛轉淡，恒生指數全日收報26282，跌63點或0.2%，兩連跌，主板成交逾3538億元，南下資金遁港股通全日呈淨流入136億元。



美聯儲局減息0.25厘，但本港三大銀行卻沒跟促，滙豐銀行、中銀香港(02388)及渣打香港齊宣布下調最優惠利率0.125厘，下調後最優惠利率重返加息周期前水平，地產股走疲，恒地(00012)跌2.6%，新世界(00017)跌1.8%，新地(00016)跌1.2%，長實(01113)跌1.1%。



滬深股市今日亦走低，滬綜指收跌0.73%，報3986.9點失守四千大關，深成指跌1.16%，創業板指跌1.84%。兩市全天成交2.42萬億元人民幣，較上一個交易日放量1657億元或7%。



*中美達成稀土供應協議，金力永磁午後快速拉升*



中美雙方就關鍵稀土供應達成為期一年的協議，並將每年重新協商。中國取消稀土出口管制，金力永磁(06680)午後快速拉升，一度高見25.38元，漲逾8.7%，最終收升5.8%，報24.6元。五礦資源(01208)漲3%，中國鋁業(02600)更大漲10%。



光大證券國際證券策略分析師Kenny Ng表示，對中國稀土企業來說，這一年將有出口市場，業務量會增加。而且海外客戶可能會在這一年內大量儲備稀土，以防禦往後的不確定性。



高盛全球大宗商品研究共同主管Daan Struyven在本周二的播客節目中指出，中國在稀土方面的主導地位確實是巨大的。他強調，全球約有92%的稀土精煉和98%的磁鐵製造發生在中國。這種高度集中的控制力，使北京在貿易爭端中擁有巨大的槓桿作用，並讓市場對政策新聞高度敏感。



