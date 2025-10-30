《Ａ股焦點》三隻松鼠升1%，回應部分產品供貨價格上調：屬實

有消息稱，近日三隻松鼠(深:300783)線下分銷中心發布通知，將上調部分產品的供貨價格。
據《財聯社》今日以投資者身份致電公司證券部，工作人員對此回應稱：「確實有這個事情。」網傳的通知文件顯示，本次調價涉及開心果、瓜子、芒果干、堅果禮盒等多款產品，調價幅度為0.2元(人民幣．下同)-10元不等。新價格從11月1日開始執行。
三隻松鼠現升1.21%，報23.47元。
《經濟通通訊社30日專訊》
30/10/2025 10:38
