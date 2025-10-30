【內房困局】碧桂園地產集團等被執行4.2億

天眼查顯示，10月28日，碧桂園地產集團有限公司、張家港盈捷房地產開發有限公司、蘇州碧桂園置業有限公司等新增一則被執行人信息，執行標的4.2億余元（人民幣．下同），執行法院為江蘇省南通市中級人民法院。
風險信息顯示，碧桂園地產集團現存55條被執行人信息，被執行總金額超52億元，此外，該公司還存在多條限制消費令、失信被執行人（老賴）及終本案件信息。
《經濟通通訊社30日專訊》
30/10/2025 11:13
