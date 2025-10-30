  • 會員
30/10/2025 11:00

理想汽車電池公司在浙江成立新公司，註冊資本7000萬

　　天眼查App顯示，10月28日，浙江理想汽車電池有限公司成立，法定代表人為劉立國，註冊資本7000萬人民幣，經營範圍包括電池製造、電池銷售、新興能源技術研發、電動汽車充電基礎設施運營、輸配電及控制設備製造等。

　　股權全景穿透圖顯示，該公司由山東理想汽車電池有限公司全資持股，後者由北京理想汽車有限公司、欣旺達動力科技股份有限公司共同持股。
《經濟通通訊社30日專訊》

