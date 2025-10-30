《神州金融》金監總局：養老理財產品試點地區擴大至全國，試點期限三年

國家金融監督管理總局辦公廳發布《關於促進養老理財業務持續健康發展的通知》。其中提出，穩步擴大養老理財產品試點。自本通知印發之日起，養老理財產品試點地區擴大至全國，試點期限三年。



同時，鼓勵試點理財公司發行10年期以上，或者最短持有期5年以上等長期限養老理財產品。對10年期以上養老理財產品規模佔比較高的試點理財公司，在監管評級中予以適當加分。支持試點理財公司依法在養老理財產品購買、贖回、分紅等方面進行靈活設計，更好匹配投資者個性化養老需求。支持試點理財公司將養老理財產品收益領取與健康、養老照護等養老場景有機結合，為投資者提供養老金融綜合解決方案。支持試點理財公司研發符合個人養老金參加人養老需求、具有長期限特徵且具有一定收益率的個人養老金理財產品。



此外，支持理財公司在堅守職能定位、依法合規的前提下，以債券、股票、非標準化債權類資產和衍生品等多種方式投資養老領域資產。支持理財公司與信託公司、保險資產管理公司、證券公司、公募基金等持牌資管機構在專戶管理、運營託管、交易執行等方面依法開展合作，實現優勢互補，更好服務養老產業發展。

《經濟通通訊社30日專訊》