【習特會】央視新聞：中美元首會晤結束，歷時約1小時40分鐘

據《央視新聞》報道，當地時間10月30日中午，國家主席習近平在韓國釜山同美國總統特朗普舉行會晤。歷時約1小時40分鐘，中美元首會晤結束。
特朗普昨日表示，會晤可能長達三到四個小時，預計會談將進展順利。
《經濟通通訊社30日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
30/10/2025 11:54
據《央視新聞》報道，當地時間10月30日中午，國家主席習近平在韓國釜山同美國總統特朗普舉行會晤。歷時約1小時40分鐘，中美元首會晤結束。
特朗普昨日表示，會晤可能長達三到四個小時，預計會談將進展順利。
《經濟通通訊社30日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰30/10/2025 11:57 《中國要聞》河南發布鋼鐵產業提質升級行動計劃，加快重組整合…
下一篇新聞︰30/10/2025 11:49 《Ａ股焦點》商業航天概念股拉升，神舟二十一號明晚發射
30/10/2025 11:43 《Ａ股焦點》聞泰科技半日挫２﹒８％，稱安世半導體面臨「生存…
30/10/2025 11:32 《Ａ股行情》滬綜指半日升０﹒０６％續守４０００點，鋰礦、量…
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N