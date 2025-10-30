【習特會】央視新聞：中美元首會晤結束，歷時約1小時40分鐘

據《央視新聞》報道，當地時間10月30日中午，國家主席習近平在韓國釜山同美國總統特朗普舉行會晤。歷時約1小時40分鐘，中美元首會晤結束。



特朗普昨日表示，會晤可能長達三到四個小時，預計會談將進展順利。

《經濟通通訊社30日專訊》