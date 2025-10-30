  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

30/10/2025 09:29

《Ａ股行情》滬指低開0.2%守四千，「習特會」時隔六年今釜山登場

　　中國國家主席習近平將於本港時間上午10時與美國總統特朗普在南韓釜山舉行會談，預計中美關稅和貿易問題會成為今次會談的核心。特朗普昨日曾表示，會晤可能長達三到四個小時。

　　滬深股市昨日(29日)震盪拉升，滬指重越4000點關口，以全日高位4016點收市升0.7%，創業板指升2.93%創年內新高，兩市全天成交2.26萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量1081億元或5%。

　　滬深股市今早三大指數集體低開，滬綜指低開0.21%，報4007.82點，守4000點，深成指低開0.22%，創業板指低開0.32%。

　　特朗普昨日對媒體表示，預計會降低與芬太尼相關的對華關稅，以換取中國承諾限制出口用於製造芬太尼的化學品。《華爾街日報》報道指，協議細節將在後續談判中敲定，具體內容可能因兩人的會晤結果而有所調整。

　　另外，據《路透》引用兩位消息人士說法稱，中國國有企業中糧集團本周購買了三批美國大豆，這是中國在「習特會」峰會前，首次採購今年收穫的美國大豆。美國農業部長羅林斯在社媒形容這是個良好的開端，表明美國為農民邁出積極的一步。

　　人民銀行今日進行3426億元7天期逆回購，公開市場今日有2125億元逆回購到期，即今日淨投放1301億元。
《經濟通通訊社30日專訊》

【你點睇？】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者，明年起乘巴士不佩戴同樣被罰，你認為政府宣傳是否足夠？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈 | 習特會釜山舉行前夕，特朗普宣布允許韓國製造核動...

30/10/2025 09:47

大國博弈

特朗普的東亞之行與中美峰會

28/10/2025 14:38

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處