《Ａ股行情》滬指低開0.2%守四千，「習特會」時隔六年今釜山登場

中國國家主席習近平將於本港時間上午10時與美國總統特朗普在南韓釜山舉行會談，預計中美關稅和貿易問題會成為今次會談的核心。特朗普昨日曾表示，會晤可能長達三到四個小時。



滬深股市昨日(29日)震盪拉升，滬指重越4000點關口，以全日高位4016點收市升0.7%，創業板指升2.93%創年內新高，兩市全天成交2.26萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量1081億元或5%。



滬深股市今早三大指數集體低開，滬綜指低開0.21%，報4007.82點，守4000點，深成指低開0.22%，創業板指低開0.32%。



特朗普昨日對媒體表示，預計會降低與芬太尼相關的對華關稅，以換取中國承諾限制出口用於製造芬太尼的化學品。《華爾街日報》報道指，協議細節將在後續談判中敲定，具體內容可能因兩人的會晤結果而有所調整。



另外，據《路透》引用兩位消息人士說法稱，中國國有企業中糧集團本周購買了三批美國大豆，這是中國在「習特會」峰會前，首次採購今年收穫的美國大豆。美國農業部長羅林斯在社媒形容這是個良好的開端，表明美國為農民邁出積極的一步。



人民銀行今日進行3426億元7天期逆回購，公開市場今日有2125億元逆回購到期，即今日淨投放1301億元。

《經濟通通訊社30日專訊》