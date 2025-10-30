  • 會員
AH股新聞

30/10/2025 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日升0.06%續守4000點，鋰礦、量子科技股走強

　　滬深股市早盤震蕩上行，滬指半日收0.06%，報4018.86點，繼續穩守4000點；深成指跌0.02%，創業板指跌0.23%。兩市半日成交額15292億元（人民幣．下同）。　

　　「習特會」今日上午登場，國家主席習近平在釜山同美國總統特朗普舉行會晤前表示，中國的發展與「讓美國再次偉大」的願景相輔相成，中美應成為夥伴、朋友，並指「雙方貿易隊已達成基本共識」。特朗普在會前表示，習近平是「非常強硬的談判對象」，但同時也是「一個偉大國家的偉大領導人」，他重申，和習近平的會晤將「非常成功」，雙方將「長期保持良好的關係」。

　　盤面上，鋰礦、量子科技概念股漲幅居前，板塊指數均收漲超3%。其中，永興材料(深:002756)、大中礦業(深:001203)漲停，贛鋒鋰業(深:002460)揚近7%；國盾量子(滬:688027)揚超16%，神州信息(深:000555)三連板，浙江東方(滬:600120)、奇安信(滬:688561)等多股走強。

　　下跌方面，CPO概念等算力硬件股多數走低，天孚通信(深:300394)重挫9%，新易盛(深:300502)挫超6%。
《經濟通通訊社30日專訊》

【你點睇？】「習特會」料南韓進行，你認為能否達成貿談成果？► 立即投票

30/10/2025 11:54  【習特會】央視新聞：中美元首會晤結束，歷時約１小時４０分鐘

30/10/2025 11:49  《Ａ股焦點》商業航天概念股拉升，神舟二十一號明晚發射

