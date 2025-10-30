《Ａ股行情》滬指收跌0.7%失四千點，習近平冀中美雙方盡快將共識細化敲定

今日上午，國家主席習近平在韓國釜山同美國總統特朗普舉行會晤，歷時約1小時40分鐘。習近平表示，中美經貿團隊就重要經貿問題深入交換意見，形成了解決問題的共識，並指雙方團隊要盡快細化和敲定後續工作。另據外媒報道，特朗普在與習近平會面後表示，雙方就關鍵稀土供應達成為期一年的協議，美國對華芬太尼關稅將由20%降至10%，自己將於明年4月到訪中國，習近平之後亦會回訪美國。
滬深股市今日走低，滬綜指收跌0.73%，報3986.9點失守四千大關，深成指跌1.16%，創業板指跌1.84%。兩市全天成交2.42萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量1657億元或7%。
稀土概念股逆勢拉升，中礦資源(深:002738)揚超5%，金力永磁(深:300748)漲近5%，北方稀土(滬:600111)升超2%。
鋰礦概念股繼續走強，天齊鋰業(09696)(深:002466)一度觸及漲停，收升超9%。量子科技概念股表現活躍，神州信息(深:000555)2連板，國盾量子(滬:688027)揚逾17%。
下跌方面，CPO概念等算力硬件股集體走弱，天孚通信(深:300394)挫超10%，軍貿概念跌幅居前，長城軍工(滬:601606)挫超6%。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4709.91
|-0.80
|上證指數
|3986.90
|-0.73
|10700.59
|深證成指
|13532.10
|-1.16
|13516.18
|創業板指
|3263.02
|-1.84
|科創50
|1461.30
|-1.87
|B股指數
|261.33
|+0.08
|1.83
|深證B指
|1316.04
|-0.62
|0.98
《經濟通通訊社30日專訊》
