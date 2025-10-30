  • 會員
AH股新聞

30/10/2025 15:10

《Ａ股行情》滬指收跌0.7%失四千點，習近平冀中美雙方盡快將共識細化敲定

　　今日上午，國家主席習近平在韓國釜山同美國總統特朗普舉行會晤，歷時約1小時40分鐘。習近平表示，中美經貿團隊就重要經貿問題深入交換意見，形成了解決問題的共識，並指雙方團隊要盡快細化和敲定後續工作。另據外媒報道，特朗普在與習近平會面後表示，雙方就關鍵稀土供應達成為期一年的協議，美國對華芬太尼關稅將由20%降至10%，自己將於明年4月到訪中國，習近平之後亦會回訪美國。

　　滬深股市今日走低，滬綜指收跌0.73%，報3986.9點失守四千大關，深成指跌1.16%，創業板指跌1.84%。兩市全天成交2.42萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量1657億元或7%。

　　稀土概念股逆勢拉升，中礦資源(深:002738)揚超5%，金力永磁(深:300748)漲近5%，北方稀土(滬:600111)升超2%。

　　鋰礦概念股繼續走強，天齊鋰業(09696)(深:002466)一度觸及漲停，收升超9%。量子科技概念股表現活躍，神州信息(深:000555)2連板，國盾量子(滬:688027)揚逾17%。

　　下跌方面，CPO概念等算力硬件股集體走弱，天孚通信(深:300394)挫超10%，軍貿概念跌幅居前，長城軍工(滬:601606)挫超6%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004709.91-0.80　
上證指數3986.90-0.7310700.59
深證成指13532.10-1.1613516.18
創業板指3263.02-1.84　
科創501461.30-1.87　
B股指數　261.33+0.081.83
深證B指1316.04-0.620.98

《經濟通通訊社30日專訊》

