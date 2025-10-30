《Ａ股行情》滬指收跌0.7%失四千點，習近平冀中美雙方盡快將共識細化敲定

今日上午，國家主席習近平在韓國釜山同美國總統特朗普舉行會晤，歷時約1小時40分鐘。習近平表示，中美經貿團隊就重要經貿問題深入交換意見，形成了解決問題的共識，並指雙方團隊要盡快細化和敲定後續工作。另據外媒報道，特朗普在與習近平會面後表示，雙方就關鍵稀土供應達成為期一年的協議，美國對華芬太尼關稅將由20%降至10%，自己將於明年4月到訪中國，習近平之後亦會回訪美國。



滬深股市今日走低，滬綜指收跌0.73%，報3986.9點失守四千大關，深成指跌1.16%，創業板指跌1.84%。兩市全天成交2.42萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量1657億元或7%。



稀土概念股逆勢拉升，中礦資源(深:002738)揚超5%，金力永磁(深:300748)漲近5%，北方稀土(滬:600111)升超2%。



鋰礦概念股繼續走強，天齊鋰業(09696)(深:002466)一度觸及漲停，收升超9%。量子科技概念股表現活躍，神州信息(深:000555)2連板，國盾量子(滬:688027)揚逾17%。



下跌方面，CPO概念等算力硬件股集體走弱，天孚通信(深:300394)挫超10%，軍貿概念跌幅居前，長城軍工(滬:601606)挫超6%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4709.91 -0.80 上證指數 3986.90 -0.73 10700.59 深證成指 13532.10 -1.16 13516.18 創業板指 3263.02 -1.84 科創50 1461.30 -1.87 B股指數 261.33 +0.08 1.83 深證B指 1316.04 -0.62 0.98

《經濟通通訊社30日專訊》