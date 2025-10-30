《Ａ股焦點》藥明康德A股挫超8%，股東擬減持不超2%的A股股份

藥明康德(02359)(滬:603259)昨日晚間披露股東減持股份計劃公告，因自身資金需求，公司實際控制人計劃根據市場情況自本公告披露日起15個交易日後的3個月內，通過集中競價和/或大宗交易方式減持公司A股股份，減持股份數量不超過公司總股本的2%，即合計不超過59675143股。
藥明康德現重挫8.2%，報97.35元人民幣；H股挫5.5%。
《經濟通通訊社30日專訊》
30/10/2025 14:12
