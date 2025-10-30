【聚焦數據】首9月國有企業利潤同比降1.6%，降幅收窄

中國財政部公布，1-9月，國有企業營業總收入613290.5億元(人民幣．下同)，同比增長0.9%；國有企業利潤總額31670.3億元，同比下降1.6%，降幅較1-8月的2.7%收窄。
1-9月，國有企業應交稅費44145.4億元，同比增長0.5%。
9月末，國有企業資產負債率65.2%，同比上升0.2個百分點。
《經濟通通訊社30日專訊》
【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇
30/10/2025 09:18
中國財政部公布，1-9月，國有企業營業總收入613290.5億元(人民幣．下同)，同比增長0.9%；國有企業利潤總額31670.3億元，同比下降1.6%，降幅較1-8月的2.7%收窄。
1-9月，國有企業應交稅費44145.4億元，同比增長0.5%。
9月末，國有企業資產負債率65.2%，同比上升0.2個百分點。
《經濟通通訊社30日專訊》
【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N