【聚焦數據】首9月國有企業利潤同比降1.6%，降幅收窄

中國財政部公布，1-9月，國有企業營業總收入613290.5億元(人民幣．下同)，同比增長0.9%；國有企業利潤總額31670.3億元，同比下降1.6%，降幅較1-8月的2.7%收窄。



1-9月，國有企業應交稅費44145.4億元，同比增長0.5%。



9月末，國有企業資產負債率65.2%，同比上升0.2個百分點。

《經濟通通訊社30日專訊》