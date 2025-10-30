  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

30/10/2025 10:13

《中國要聞》神舟二十一號載人飛船明日深夜發射，4隻小鼠首次「隨行」做實驗

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
中國將於2024年10月31日23時44分在酒泉衛星發射中心發射神舟二十一號載人飛船，搭載3名航天員駐留空間站6個月，並首次攜帶4隻小鼠進行27項空間科學實驗。

事實要點：
▷ 駐留時間約6個月（空間站任務最長週期）
▷ 27項科學實驗含首次在軌嚙齒類實驗（4隻小鼠）
▷ 對接天和核心艙耗時3.5小時（自主快速交會模式）
▷ 巴基斯坦2名航天員正選拔訓練（1人將短期飛行）
▷ 港澳航天員完成沙漠生存等訓練（2026年或執行任務）

（註：發射年份原文未明確標示，依新聞發布時間2025年推斷任務年份為2024年，若需嚴謹可改為[原文以外資料]）

　　神舟二十一號載人飛行任務新聞發布會今日上午在酒泉衛星發射中心召開。載人航天工程新聞發言人張靜波宣布，經任務總指揮部研究決定，瞄準北京時間10月31日23時44分發射神舟二十一號載人飛船。

　　張靜波介紹，執行神舟二十一號載人飛行任務的航天員乘組由張陸、武飛、張洪章組成，張陸擔任指令長。按計劃，神舟二十一號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，約3.5小時後對接於天和核心艙前向端口，形成三船三艙組合體。

*首次在軌實施嚙齒類哺乳動物空間科學實驗*

　　與神舟二十號乘組完成在軌輪換後，神舟二十一號航天員乘組在空間站駐留約6個月，開展空間科學與應用工作，實施航天員出艙活動及貨物進出艙，進行空間碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外設施設備安裝與回收等任務，開展科普教育和公益活動，以及空間搭載試驗，持續發揮空間站綜合應用效益。其中，將開展27項科學與應用項目，包括將首次在軌實施國內嚙齒類哺乳動物空間科學實驗，兩雌兩雄4隻小鼠將隨飛船升空，在軌飼養，重點研究失重、密閉等空間條件對小鼠行為模式的影響，之後隨飛船返回地面，進一步探索小鼠多組織器官在空間環境的應激響應和適應性變化規律。

　　神舟二十號航天員乘組在與神舟二十一號航天員乘組完成在軌輪換後，將返回東風著陸場。

*巴基斯坦航天員選拔啟動，港澳航天員整體狀態良好*

　　張靜波提到，今年2月中巴雙方簽署合作協議後，正式啟動了巴基斯坦航天員的選拔工作。按計劃，定選完成後，將有兩名巴基斯坦航天員與中國航天員一起接受訓練，並將擇機安排1名巴基斯坦航天員以載荷專家的身份執行短期飛行任務。

　　對於早前公布，港澳航天員最早可能在2026年執行飛行任務，張靜波介紹，兩名港澳航天員入隊後迅速融入航天員隊伍，各項工作進展順利。目前，已按計劃完成了航天相關的基礎理論知識學習和體質、心理、航天環境適應性等多項基礎訓練，正在開展航天專業技術相關訓練，其間還完成了沙漠生存、發射場緊急撤離等難度較大的訓練科目，任務技能穩步提高，基礎體能、抗壓能力等身心素質均得到了很大的提升，整體狀態良好。後續將安排兩名港澳航天員開展飛行任務強化訓練，確保滿足執行任務的各項要求。
《經濟通通訊社30日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24

大國博弈

特朗普的東亞之行與中美峰會

28/10/2025 14:38

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處