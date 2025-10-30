《中國要聞》神舟二十一號載人飛船明日深夜發射，4隻小鼠首次「隨行」做實驗

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

神舟二十一號載人飛行任務新聞發布會今日上午在酒泉衛星發射中心召開。載人航天工程新聞發言人張靜波宣布，經任務總指揮部研究決定，瞄準北京時間10月31日23時44分發射神舟二十一號載人飛船。



張靜波介紹，執行神舟二十一號載人飛行任務的航天員乘組由張陸、武飛、張洪章組成，張陸擔任指令長。按計劃，神舟二十一號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，約3.5小時後對接於天和核心艙前向端口，形成三船三艙組合體。



*首次在軌實施嚙齒類哺乳動物空間科學實驗*



與神舟二十號乘組完成在軌輪換後，神舟二十一號航天員乘組在空間站駐留約6個月，開展空間科學與應用工作，實施航天員出艙活動及貨物進出艙，進行空間碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外設施設備安裝與回收等任務，開展科普教育和公益活動，以及空間搭載試驗，持續發揮空間站綜合應用效益。其中，將開展27項科學與應用項目，包括將首次在軌實施國內嚙齒類哺乳動物空間科學實驗，兩雌兩雄4隻小鼠將隨飛船升空，在軌飼養，重點研究失重、密閉等空間條件對小鼠行為模式的影響，之後隨飛船返回地面，進一步探索小鼠多組織器官在空間環境的應激響應和適應性變化規律。



神舟二十號航天員乘組在與神舟二十一號航天員乘組完成在軌輪換後，將返回東風著陸場。



*巴基斯坦航天員選拔啟動，港澳航天員整體狀態良好*



張靜波提到，今年2月中巴雙方簽署合作協議後，正式啟動了巴基斯坦航天員的選拔工作。按計劃，定選完成後，將有兩名巴基斯坦航天員與中國航天員一起接受訓練，並將擇機安排1名巴基斯坦航天員以載荷專家的身份執行短期飛行任務。



對於早前公布，港澳航天員最早可能在2026年執行飛行任務，張靜波介紹，兩名港澳航天員入隊後迅速融入航天員隊伍，各項工作進展順利。目前，已按計劃完成了航天相關的基礎理論知識學習和體質、心理、航天環境適應性等多項基礎訓練，正在開展航天專業技術相關訓練，其間還完成了沙漠生存、發射場緊急撤離等難度較大的訓練科目，任務技能穩步提高，基礎體能、抗壓能力等身心素質均得到了很大的提升，整體狀態良好。後續將安排兩名港澳航天員開展飛行任務強化訓練，確保滿足執行任務的各項要求。

《經濟通通訊社30日專訊》