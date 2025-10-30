【習特會】習近平：中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相成

中國國家主席習近平與美國總統特朗普今日上午在南韓釜山舉行，兩人會談前先在兩國國旗前握手。據《路透》報道，特朗普表示很高興與習近平再次會面，稱今日將舉行成功會晤並有可能簽署貿易協議，又指中美雙方已經就很多事情達成一致，現在將達成更多一致。習近平則稱，中國的發展與「讓美國再次偉大」的願景相輔相成，中美應成為夥伴、朋友，並指「雙方貿易隊已達成基本共識」，願繼續與美方合作，為雙邊關係構建堅實基礎。



*習近平：自特朗普當選以來我們3次通話，多次互致信函*



而據《央視新聞》報道，習近平表示，特朗普總統當選以來，「我們3次通話，多次互致信函，保持密切聯繫」；前幾天中美經貿團隊在吉隆坡舉行了新一輪磋商，就解決各自當前的主要關切達成基本共識，也為他們今天的會晤提供了必要條件。中美兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常，「面對風浪和挑戰，我和特朗普總統作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行」。



習近平強調，中國的發展振興同特朗普總統要實現的「讓美國再次偉大」是並行不悖的，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮。中美兩國應當做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。「我願繼續同特朗普總統一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為我們兩國各自發展營造良好的環境」。



習近平又指，特朗普總統熱心推動地區熱點問題解決，中方也一直在以自己的方式就當前各種熱點問題勸和促談。當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。

《經濟通通訊社30日專訊》