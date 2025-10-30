【習特會】習近平：中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相成

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
中國國家主席習近平與美國總統特朗普於2025年10月30日在南韓釜山會晤，雙方確認經貿團隊已就主要關切達成基本共識，並可能簽署貿易協議，強調中美作為前兩大經濟體應合作促進共同繁榮。
事實要點：
▷ 習近平稱雙方經貿團隊在吉隆坡磋商達成基本共識
▷ 習近平與特朗普自當選後3次通話、多次互致信函
▷ 中美為世界前兩大經濟體，雙方提及可能簽署貿易協議
▷ 習近平指中國發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相成
▷ 特朗普稱中美已就「很多事情達成一致」並將達成更多一致
中國國家主席習近平與美國總統特朗普今日上午在南韓釜山舉行，兩人會談前先在兩國國旗前握手。據《路透》報道，特朗普表示很高興與習近平再次會面，稱今日將舉行成功會晤並有可能簽署貿易協議，又指中美雙方已經就很多事情達成一致，現在將達成更多一致。習近平則稱，中國的發展與「讓美國再次偉大」的願景相輔相成，中美應成為夥伴、朋友，並指「雙方貿易隊已達成基本共識」，願繼續與美方合作，為雙邊關係構建堅實基礎。
*習近平：自特朗普當選以來我們3次通話，多次互致信函*
而據《央視新聞》報道，習近平表示，特朗普總統當選以來，「我們3次通話，多次互致信函，保持密切聯繫」；前幾天中美經貿團隊在吉隆坡舉行了新一輪磋商，就解決各自當前的主要關切達成基本共識，也為他們今天的會晤提供了必要條件。中美兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常，「面對風浪和挑戰，我和特朗普總統作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行」。
習近平強調，中國的發展振興同特朗普總統要實現的「讓美國再次偉大」是並行不悖的，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮。中美兩國應當做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。「我願繼續同特朗普總統一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為我們兩國各自發展營造良好的環境」。
習近平又指，特朗普總統熱心推動地區熱點問題解決，中方也一直在以自己的方式就當前各種熱點問題勸和促談。當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。
《經濟通通訊社30日專訊》
