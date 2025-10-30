翰森製藥鍾慧娟首膺胡潤中國女首富，前女首富宗馥莉跌至第三

胡潤研究院今日發布《2025胡潤女企業家榜》，中國創新藥頭部企業翰森製藥(03692)創辦人歲鍾慧娟、孫遠母女，以1410億元(人民幣．下同)財富首次成為中國女首富，財富大增640億元，同時是榜單上財富增長最多的女富豪。前中國女首富娃哈哈宗馥莉以875億元身家位列第三，胡潤形容，在父親宗慶后去世後，宗馥莉在傳承過程中面臨一定挑戰，近期已辭去在娃哈哈集團的全部職務。



第二位是藍思科技(06613)(深:300433)創辦人周群飛，得益於短視頻熱度與全球智能設備需求釋放，周群飛財富增長470億元，增量僅次於鍾慧娟、孫遠母女，以1100億元身家位列第二，排名躍升3位。立訊精密(深:002475)創辦人王來春、領益智造(深:002600)創辦人曾芳勤財富分別上漲235億元、315億元，以855億元、695億元分別位列榜單第四和第六，兩人的身家增量也在「增長榜」前五。



第五位是新鴻基地產(00016)創辦人郭得勝的夫人、96歲的鄺肖卿，她是榜單中年齡第二高的女企業家，排名較去年微降1位。



*同花順葉瓊玖新上榜排第22位*



這是胡潤研究院連續第20次發布胡潤女企業家榜，榜單列出了今年胡潤百富榜中的前50名女企業家，與胡潤百富榜總榜不同的是，女企業家榜單獨計算可從家族財富中剝離出的女企業家個人財富。財富計算截止日期為2025年9月1日。



前50名中國女企業家總財富較去年增長32%，達到1.9萬億元，榜單門檻同步提升至160億元，較去年增加40億元（漲幅33%）；千億級女企業家有2位。47位女企業家財富實現同比增長，僅5人出現縮水或持平。新上榜人數增至8位（較去年多3位），前三名新人分別為同花順(深:300033)聯合創辦人葉瓊玖，以305億元財富排第22位；邁瑞醫療(深:300760)聯合創辦人徐航的妻子簡瑤，以270億元身家排第25位；宏仁創辦人王文洋女兒王思涵，以245億元財富排第30位。



*碧桂園楊惠妍排名挫10位至第20名*



5位上榜女企業家財富縮水或持平，以房地產商為主。其中，碧桂園(02007)董事會主席楊惠妍財富縮水105億元，當前財富315億元，僅為5年前的14%，降幅最為突出，排名下挫10位，滑落至第20位；另一位房地產領域代表、富華的陳麗華，財富減少80億元至470億元，排名下跌4位，跌至第11位。



2025胡潤女企業家榜前十名

排名（排名變化） 姓名 財富（漲幅） 公司名稱 1(+1) 鍾慧娟、孫遠母女 1410億(83%) 翰森 2(+3) 周群飛 1100億(75%) 藍思科技 3(-2) 宗馥莉 875億(8%) 娃哈哈 4(+2) 王來春 855億(38%) 立訊精密 5(-1) 鄺肖卿 830億(25%) 新鴻基 6(+5) 曾芳勤 695億(83%) 領益智造 7(+8) 張紅霞 600億(60%) 魏橋創業 8(+7) 張艷紅 585億(60%) 魏橋創業 9(-) 吳亞軍 570億(16%) 龍湖 10(-2) 嚴昕 550億(10%) 蘇商

《經濟通通訊社30日專訊》