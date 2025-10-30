  • 會員
AH股新聞

30/10/2025 11:26

翰森製藥鍾慧娟首膺胡潤中國女首富，前女首富宗馥莉跌至第三

解讀
核心摘要：
2025年10月30日，胡潤研究院發布《2025女企業家榜》，翰森製藥鍾慧娟母女以1410億元首次成中國女首富，財富增640億元，前女首富宗馥莉以875億元列第三，前50名總財富1.9萬億元（增32%）。

事實要點：
▷ 前50名總財富1.9萬億元（年增32%），門檻160億元（增40億）
▷ 鍾慧娟母女財富1410億元（增640億），居首且增量最大
▷ 周群飛財富1100億元（增470億），排名第二
▷ 宗馥莉財富875億元（排名第三），近期辭任娃哈哈職務
▷ 碧桂園楊惠妍財富315億元（縮水105億），排名跌至20位

　　胡潤研究院今日發布《2025胡潤女企業家榜》，中國創新藥頭部企業翰森製藥(03692)創辦人歲鍾慧娟、孫遠母女，以1410億元(人民幣．下同)財富首次成為中國女首富，財富大增640億元，同時是榜單上財富增長最多的女富豪。前中國女首富娃哈哈宗馥莉以875億元身家位列第三，胡潤形容，在父親宗慶后去世後，宗馥莉在傳承過程中面臨一定挑戰，近期已辭去在娃哈哈集團的全部職務。

　　第二位是藍思科技(06613)(深:300433)創辦人周群飛，得益於短視頻熱度與全球智能設備需求釋放，周群飛財富增長470億元，增量僅次於鍾慧娟、孫遠母女，以1100億元身家位列第二，排名躍升3位。立訊精密(深:002475)創辦人王來春、領益智造(深:002600)創辦人曾芳勤財富分別上漲235億元、315億元，以855億元、695億元分別位列榜單第四和第六，兩人的身家增量也在「增長榜」前五。

　　第五位是新鴻基地產(00016)創辦人郭得勝的夫人、96歲的鄺肖卿，她是榜單中年齡第二高的女企業家，排名較去年微降1位。

*同花順葉瓊玖新上榜排第22位*

　　這是胡潤研究院連續第20次發布胡潤女企業家榜，榜單列出了今年胡潤百富榜中的前50名女企業家，與胡潤百富榜總榜不同的是，女企業家榜單獨計算可從家族財富中剝離出的女企業家個人財富。財富計算截止日期為2025年9月1日。

　　前50名中國女企業家總財富較去年增長32%，達到1.9萬億元，榜單門檻同步提升至160億元，較去年增加40億元（漲幅33%）；千億級女企業家有2位。47位女企業家財富實現同比增長，僅5人出現縮水或持平。新上榜人數增至8位（較去年多3位），前三名新人分別為同花順(深:300033)聯合創辦人葉瓊玖，以305億元財富排第22位；邁瑞醫療(深:300760)聯合創辦人徐航的妻子簡瑤，以270億元身家排第25位；宏仁創辦人王文洋女兒王思涵，以245億元財富排第30位。

*碧桂園楊惠妍排名挫10位至第20名*

　　5位上榜女企業家財富縮水或持平，以房地產商為主。其中，碧桂園(02007)董事會主席楊惠妍財富縮水105億元，當前財富315億元，僅為5年前的14%，降幅最為突出，排名下挫10位，滑落至第20位；另一位房地產領域代表、富華的陳麗華，財富減少80億元至470億元，排名下跌4位，跌至第11位。

2025胡潤女企業家榜前十名

排名（排名變化）姓名財富（漲幅）公司名稱
1(+1)鍾慧娟、孫遠母女1410億(83%)翰森
2(+3)周群飛1100億(75%)藍思科技
3(-2)宗馥莉875億(8%)娃哈哈
4(+2)王來春855億(38%)立訊精密
5(-1)鄺肖卿830億(25%)新鴻基
6(+5)曾芳勤695億(83%)領益智造
7(+8)張紅霞600億(60%)魏橋創業
8(+7)張艷紅585億(60%)魏橋創業
9(-)吳亞軍570億(16%)龍湖
10(-2)嚴昕550億(10%)蘇商

《經濟通通訊社30日專訊》

