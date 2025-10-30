【習特會】習近平：兩國經貿團隊要盡快細化和敲定後續工作，給世界經濟吃下「定心丸」

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中國國家主席習近平今日在南韓釜山與美國總統特朗普會面，歷時約1小時40分鐘。《央視新聞》報道，習近平在會面中指出，中美經貿團隊就重要經貿問題深入交換意見，形成了解決問題的共識。雙方團隊要盡快細化和敲定後續工作，將共識維護好、落實好，以實實在在的成果，給中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」。



習近平稱，經貿應繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點。雙方應該算大帳，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入相互報復的惡性循環。雙方繼續本著平等、尊重、互惠的原則談下去，不斷壓縮問題清單，拉長合作清單。



*中美打擊非法移民、電騙、反洗錢等合作前景良好*



習近平強調，中美兩國在打擊非法移民和電信詐騙、反洗錢、人工智能、應對傳染疾病等領域合作前景良好，對口部門應該加強對話交流。中國和美國可以共同展現大國擔當，多辦有利於兩國和世界的大事、實事、好事。明年，中國擔任亞太經合組織東道主，美國主辦二十國集團峰會。雙方可相互支持，爭取兩場峰會都取得積極成果。兩國元首同意保持經常性交往。特朗普期待明年早些時候訪華，邀請習近平訪美。



另據外電報道，會後特朗普乘空軍一號離開南韓，他在專機上透露，中國將立即採購美國大豆，雙方就關鍵稀土供應達成為期一年協議，美國對華芬太尼關稅由20%調降至10%；自己將於明年4月到訪中國，習近平之後亦會回訪美國。

《經濟通通訊社30日專訊》