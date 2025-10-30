  • 會員
30/10/2025 14:47

【習特會】習近平：中國首三季對全球外貿增長4%來之不易，有信心能力應對各種風險

　　中國國家主席習近平今日在南韓釜山與美國總統特朗普會面，歷時約1小時40分鐘。據《央視新聞》報道，習近平在會面中強調，中國經濟發展勢頭不錯，今年前三季增長率達5.2%，對全球的貨物貿易進出口增長4%，這是克服內外困難實現的，來之不易。

*中國集中精力辦好自己的事，從沒想挑戰誰、取代誰*

　　習近平指，中國經濟是一片大海，規模、韌性、潛力都比較大，中國有信心也有能力應對各種風險挑戰。中共二十屆四中全會審議通過了未來5年的國民經濟和社會發展規劃建議。70多年來，中國堅持一張藍圖繪到底，一茬接著一茬干，從來沒想挑戰誰、取代誰，而是集中精力辦好自己的事，做更好的自己，同世界各國分享發展機遇。這是中國成功的重要密碼。中國將進一步全面深化改革、擴大對外開放，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，推進人的全面發展和全體人民共同富裕，相信這也為中美合作開闢更廣闊空間。

*兩國元首作為掌舵人，應讓中美關係這艘大船平穩前行*

　　習近平並指，中美兩國做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，兩國元首作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。「我願繼續同特朗普總統一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為兩國各自發展營造良好的環境」。
《經濟通通訊社30日專訊》

