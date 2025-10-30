  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

30/10/2025 15:50

《行業數據》世界黃金協會：三季度中國零售黃金投資與消費量16年最弱，惟金額創新高

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年第三季度中國零售黃金投資與消費量152噸，同比降7%，創2009年以來最低，但消費金額1204億元人民幣創同期新高。

事實要點：
▷ 零售黃金消費金額1204億元（同比增29%，歷史新高）
▷ 金飾需求84噸（同比降18%），消費額665億元（同環比增）
▷ 金條金幣銷量74噸（同比增19%，環比降36%）
▷ 黃金ETF流出38億元，持倉減5.8噸至194噸
▷ 中國央行三季度購金5噸，總儲備2304噸（佔外匯7.7%）

　　世界黃金協會發布《2025年三季度中國黃金市場回顧與趨勢分析》顯示，2025年三季度，中國市場零售黃金投資與消費需求（包括金飾、金條、金幣及黃金ETF）達152噸，同比下降7%，環比下滑38%。這也是自2009年以來最疲弱的三季度需求表現，但按金額計，三季度中國零售黃金投資與消費需求高達1204億元(人民幣．下同)，較上年同比激增29%，創下三季度歷史最高水平。

*三季度中國金飾需求同比降18%，消費金額同環比皆漲*

　　分品類來看，三季度中國金飾需求達84噸，環比季節性回升21%，但同比仍下降18%。按金額計，中國消費者三季度的金飾消費總額為665億元，環比和同比均顯著增長。中國市場前三季度的金飾消費總需求為278噸，較上年同比下跌25%。

　　同時，三季度金條與金幣銷量同比增長19%至74噸，但與2013年以來表現最強勁2025年二季度相比，環比下降36%。前三季度，中國零售黃金投資需求達313噸，為2013年以來的最高水平。

*三季度中國市場黃金ETF流出38億，中止連續三個季度流入*

　　另外，中國市場黃金ETF結束了連續三個季度的流入態勢，三季度流出38億元；總持倉減少5.8噸至194噸，而資產管理總規模（AUM）則攀升11%至1688億元，再創月末值新高。

　　中國人民銀行購金步伐不停歇，三季度購入5噸，官方黃金儲備達2304噸，佔外匯儲備總額的7.7%。

　　世界黃金協會預計，四季度金飾消費或迎來傳統的季節性改善，但這可能被金價上漲（若其漲勢持續）及2026年春節假期（往往是黃金消費旺季）較往年更晚限制。不過，潛在的財政或貨幣政策刺激有望帶來的消費能力提振，或有助於緩解金飾消費的部分疲軟態勢。
《經濟通通訊社30日專訊》

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

習特會 | 習近平：中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相...

30/10/2025 11:37

關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處