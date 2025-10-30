《行業數據》世界黃金協會：三季度中國零售黃金投資與消費量16年最弱，惟金額創新高

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

世界黃金協會發布《2025年三季度中國黃金市場回顧與趨勢分析》顯示，2025年三季度，中國市場零售黃金投資與消費需求（包括金飾、金條、金幣及黃金ETF）達152噸，同比下降7%，環比下滑38%。這也是自2009年以來最疲弱的三季度需求表現，但按金額計，三季度中國零售黃金投資與消費需求高達1204億元(人民幣．下同)，較上年同比激增29%，創下三季度歷史最高水平。



*三季度中國金飾需求同比降18%，消費金額同環比皆漲*



分品類來看，三季度中國金飾需求達84噸，環比季節性回升21%，但同比仍下降18%。按金額計，中國消費者三季度的金飾消費總額為665億元，環比和同比均顯著增長。中國市場前三季度的金飾消費總需求為278噸，較上年同比下跌25%。



同時，三季度金條與金幣銷量同比增長19%至74噸，但與2013年以來表現最強勁2025年二季度相比，環比下降36%。前三季度，中國零售黃金投資需求達313噸，為2013年以來的最高水平。



*三季度中國市場黃金ETF流出38億，中止連續三個季度流入*



另外，中國市場黃金ETF結束了連續三個季度的流入態勢，三季度流出38億元；總持倉減少5.8噸至194噸，而資產管理總規模（AUM）則攀升11%至1688億元，再創月末值新高。



中國人民銀行購金步伐不停歇，三季度購入5噸，官方黃金儲備達2304噸，佔外匯儲備總額的7.7%。



世界黃金協會預計，四季度金飾消費或迎來傳統的季節性改善，但這可能被金價上漲（若其漲勢持續）及2026年春節假期（往往是黃金消費旺季）較往年更晚限制。不過，潛在的財政或貨幣政策刺激有望帶來的消費能力提振，或有助於緩解金飾消費的部分疲軟態勢。

