【聚焦數據】廣州前三季GDP增4.1%低於全國水平，房地產開發投資增2.4%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

廣州統計局公布，根據廣東省地區生產總值統一核算結果，2025年前三季度，廣州市地區生產總值23265.65億元(人民幣．下同)，按不變價格計算，同比增長4.1%，與廣東省水平持平，但低於全國水平的5.2%。其中，第一產業增加值197.94億元，增長4.2%；第二產業增加值5564.37億元，增長2.7%；第三產業增加值17503.34億元，增長4.6%。



*廣州前三季工業增加值增1.4%，液晶顯示模組產量增1.3倍*



前三季度，全市規模以上工業增加值同比增長1.4%，比上半年提升0.7個百分點。三大支柱產業中，汽車製造業降幅收窄，實現增加值同比下降2.6%；新能源車提速產出，累計產量同比增長20.6%，比上半年提升11.1個百分點。「兩新」政策效應持續顯現，帶動電氣機械和器材製造業、專用設備製造業增加值分別增長10.5%、6.8%。新一代信息技術產業發展壯大，顯示器件製造業、集成電路製造業增加值分別增長19.4%和37.4%，液晶顯示模組、模擬芯片、集成電路圓片產量分別增長1.3倍、20.5%和56.3%。



*廣州前三季家具類零售額增2.6倍*



前三季度，全市實現社會消費品零售總額8157.59億元，同比增長4.1%。限額以上單位零售商品中，通訊器材類（增2.7%）、新能源汽車（增3.5%）、家用電器和音像器材類（增5.7%）、家具類（增2.6倍）等購置換新補貼覆蓋領域的商品零售額繼續增長；文化辦公用品類（增19.7%）、體育娛樂用品類（增26.0%）、電子出版物及音像製品類（增1.1倍）等文體娛樂商品持續熱銷；金銀珠寶類（增12.2%）、化妝品類（增4.0%）等升級類商品消費增長穩定。線上消費延續良好增勢，限額以上批發零售業實物商品網上零售額、住宿餐飲企業通過公共網絡實現餐費收入分別增長10.1%和14.9%。



*廣州前三季固投增1.3%，汽車零配件製造業投資增近四成*



前三季度，全市完成固定資產投資同比增長1.3%，比上半年提升0.5個百分點。分領域看，工業投資增長9.6%，基礎設施投資增長2.2%，房地產開發投資在城市更新項目帶動下增長2.4%。大規模設備更新政策效應持續釋放，帶動設備工器具購置投資加速增長12.4%。汽車製造業加快轉型補鏈，完成投資增長15.8%，其中汽車零配件製造業投資快速增長38.6%。高技術產業投資向優向新聚集，醫療儀器設備及儀器儀表製造業、航空航天器及設備製造業完成投資分別增長38.0%和55.2%。



前三季度，廣州城鎮居民人均可支配收入68462元，同比增長3.3%；農村居民人均可支配收入36122元，同比增長5.6%，城鄉居民收入比縮小至1.90。

《經濟通通訊社30日專訊》