30/10/2025 16:45

天津警方：未委託第三方為錢志敏案受害者跨境追贓或提供法律指導

　　全球最大規模加密貨幣洗錢案、中國天津藍天格銳特大非法集資案主犯錢志敏已於9月底在英國認罪，被英國當局凍結的贓款--6.1萬枚比特幣，現時已升值至約480億元人民幣，受害者應如何跨境追討損失、超出追討金額的部分如何處理，備受各界關注，還有不法分子利用此案行騙。

　　天津市公安局河東分局今日發布通報指，天津市公安局河東分局於2017年4月21日立案偵查天津藍天格銳電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案，主要犯罪嫌疑人錢志敏潛逃英國。天津市公安機關通過國際執法、司法合作等渠道與英國執法機關深入開展國際追逃追贓協作。2025年9月29日，英國倫敦南華克法庭開庭審理錢志敏涉嫌洗錢犯罪案，錢志敏當庭認罪。

　　通報強調，公安機關仍在與英國執法機關繼續開展跨境追逃追贓合作，盡全力挽回集資參與人的損失，同時提示集資參與人配合公安機關依法辦案，合理合法表達訴求、反映情況，不信謠、不傳謠。公安機關未委託第三方機構對擬參與出庭的集資參與人提供法律指導，亦未委託第三方機構開展跨境追逃追贓工作，呼籲集資參與人甄別所謂跨境追索代理，避免上當受騙。
《經濟通通訊社30日專訊》

