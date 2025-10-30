  • 會員
30/10/2025 16:35

《提振消費》財政部等五部門：完善免稅店政策，吸引外籍人員入境消費

核心摘要：
財政部等五部門2025年11月1日起實施免稅店新政，新增手機等6類商品，允許網上預訂及口岸提貨，以吸引外籍旅客消費。

事實要點：
▷ 新增手機、微型無人機等6類商品至免稅店經營範圍
▷ 下放口岸出境免稅店設立審批權限
▷ 允許旅客市內預訂、口岸提貨
▷ 企業採購國產商品進免稅店視同出口退（免）稅
▷ 支持免稅店提供網上預訂服務

　　財政部、商務部等五部門今日發布《關於完善免稅店政策支持提振消費的通知》稱，為進一步發揮免稅店政策支持提振消費的作用，引導海外消費回流，吸引外籍人員入境消費，促進免稅商品零售業務健康有序發展，將完善免稅店政策並自2025年11月1日起實施。

　　《通知》明確，優化國內商品退（免）稅政策管理，有關企業採購國內商品，進入口岸出境免稅店和市內免稅店銷售，視同出口，退（免）增值稅、消費稅。積極支持口岸出境免稅店和市內免稅店銷售國產品，鼓勵免稅店引入更多能夠體現中華優秀傳統文化的特色優質產品，增加國產品在免稅店的銷售。

*擴大免稅店經營品類，放寬免稅店審批權限*

　　同時，進一步擴大免稅店經營品類，將更多便於攜帶的消費品納入經營範圍，新增手機、微型無人機、運動用品、保健食品、非處方藥、寵物食品等熱銷商品，豐富旅客購物選擇。優化進口免稅商品監管方式，加快境外已上市熱銷商品在我國免稅店的上架進度。

　　此外，放寬免稅店審批權限，下放口岸出境免稅店設立、口岸出境免稅店及口岸進境免稅店經營主體確定方式變更等審批權限。因地制宜整合優化免稅店布局，開發具有地域特色的主題購物場景。

　　《通知》還明確，完善免稅店便利化和監管措施，支持口岸出境免稅店、口岸進境免稅店和市內免稅店提供網上預訂服務，允許旅客在市內免稅店預訂後在口岸進境免稅店提貨，持續提升旅客免稅購物體驗。
《經濟通通訊社30日專訊》

