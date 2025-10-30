  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

30/10/2025 18:20

太保(02601)第三季純利升35.2%至178.2億人幣

　　太保(02601)(滬:601601)公布，截至2025年9月30日止第三季純利178.15億元（人民幣．下同），按年升35.2%，每股基本盈利1.85元。

　　截至2025年9月30日止首三季純利457億元，按年升19.3%，每股基本盈利4.75元。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社30日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰30/10/2025 18:21  復旦張江（０１３４９）第三季轉蝕２１６５﹒２萬元人民幣

其他
More

30/10/2025 19:05  中海油（００８８３）：對未來海外產量增長有信心，油價受眾多…

30/10/2025 18:40  京城機電（００１８７）第三季虧損收窄至１１８５﹒５萬元人民幣

30/10/2025 18:34  新華文軒（００８１１）首三季出版業務收入２４﹒１億人幣，毛…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

習特會 | 習近平：中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相...

30/10/2025 11:37

關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處