太保(02601)第三季純利升35.2%至178.2億人幣

太保(02601)(滬:601601)公布，截至2025年9月30日止第三季純利178.15億元（人民幣．下同），按年升35.2%，每股基本盈利1.85元。
截至2025年9月30日止首三季純利457億元，按年升19.3%，每股基本盈利4.75元。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社30日專訊》
30/10/2025 18:20
