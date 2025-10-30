大唐發電(00991)1元人幣全擁安徽電力，具兩台火力發電機組

大唐發電(00991)(滬:601991)公布，以1元（人民幣．下同）收購安徽電力50%股權，持股升至100%，安徽電力成為其全資子公司。



該集團指，安徽電力從事電力、熱力生產和供應，現有兩台320MW火力發電機組，分別於1997年及2005年投入運營。截至今年4月30日，安徽電力股份資產總額約7.87億元，負債總額約24.73億元。

《經濟通通訊社30日專訊》