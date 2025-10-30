  • 會員
AH股新聞

30/10/2025 07:52

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，周二(28日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
工業富聯(601138)3064.58
寒武紀(688256)1922.97
恒瑞醫藥(600276)1800.80
紫金礦業(601899)1731.77
兆易創新(603986)1449.05
貴州茅台(600519)1297.03
三一重工(600031)1193.44
生益科技(600183)1147.37
金山辦公(688111)1114.49
藥明康德(603259)1006.15
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)4320.54
中際旭創(300308)4190.17
新易盛(300502)3201.78
立訊精密(002475)2154.65
勝宏科技(300476)1843.01
陽光電源(300274)1645.30
北方華創(002371)1374.55
三花智控(002050)1242.22
匯川技術(300124)1107.57
美的集團(000333)985.06

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社30日專訊》

