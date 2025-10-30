《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，周二(28日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|工業富聯
|(601138)
|3064.58
|寒武紀
|(688256)
|1922.97
|恒瑞醫藥
|(600276)
|1800.80
|紫金礦業
|(601899)
|1731.77
|兆易創新
|(603986)
|1449.05
|貴州茅台
|(600519)
|1297.03
|三一重工
|(600031)
|1193.44
|生益科技
|(600183)
|1147.37
|金山辦公
|(688111)
|1114.49
|藥明康德
|(603259)
|1006.15
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4320.54
|中際旭創
|(300308)
|4190.17
|新易盛
|(300502)
|3201.78
|立訊精密
|(002475)
|2154.65
|勝宏科技
|(300476)
|1843.01
|陽光電源
|(300274)
|1645.30
|北方華創
|(002371)
|1374.55
|三花智控
|(002050)
|1242.22
|匯川技術
|(300124)
|1107.57
|美的集團
|(000333)
|985.06
（以上數字取小數點後兩個位）
