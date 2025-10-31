復星國際(00656)附屬豫園股份第三季盈轉虧5.5億元人民幣

復星國際(00656)公布，其附屬公司豫園股份(滬:600655)截至9月30日止第三季虧損約5.5億元(人民幣．下同)，去年同期純利1766萬元，營業收入約92.9億元，升8.9%。



該集團指，首三季度，豫園股份淨虧損約4.9億元，去年同期純利11億元，營業收入約284億元，跌21.3%。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社31日專訊》