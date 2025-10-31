馬鞍山鋼鐵(00323)第三季虧轉賺1.6億人幣，首三季虧轉賺8363萬人幣

馬鞍山鋼鐵(00323)(滬:600808)公布，截至9月30日止第三季純利約1.6億元（人民幣．下同），去年同期虧損14億元，每股盈利2分，營業收入195億元，升5.4%。



該集團指，首三季純利8363萬元，去年同期虧損25億元，每股盈利1分，營業收入576億元，跌6.4%，加權平均淨資產收益率0.35%升9.92個百分點。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社31日專訊》