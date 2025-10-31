馬鞍山鋼鐵(00323)第三季虧轉賺1.6億人幣，首三季虧轉賺8363萬人幣

馬鞍山鋼鐵(00323)(滬:600808)公布，截至9月30日止第三季純利約1.6億元（人民幣．下同），去年同期虧損14億元，每股盈利2分，營業收入195億元，升5.4%。
該集團指，首三季純利8363萬元，去年同期虧損25億元，每股盈利1分，營業收入576億元，跌6.4%，加權平均淨資產收益率0.35%升9.92個百分點。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社31日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
31/10/2025 07:57
馬鞍山鋼鐵(00323)(滬:600808)公布，截至9月30日止第三季純利約1.6億元（人民幣．下同），去年同期虧損14億元，每股盈利2分，營業收入195億元，升5.4%。
該集團指，首三季純利8363萬元，去年同期虧損25億元，每股盈利1分，營業收入576億元，跌6.4%，加權平均淨資產收益率0.35%升9.92個百分點。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社31日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N