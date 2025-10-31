北京北辰(00588)第三季虧損擴至6億人幣，首三季虧損擴至22億人幣

北京北辰(00588)(滬:601588)公布，截至9月30日止第三季虧損約5.9億元（人民幣．下同），比去年同期虧損1.9億元擴大，每股虧損18分，營業收入13億元，升3.6%。



該集團指，首三季虧損21.7億元，比去年同期虧損9億元擴大，每股虧損65分，營業收入44億元，跌7.7%。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社31日專訊》