浙商銀行(02016)首三季純利117億人幣，跌10%，淨利差降至1.52%

浙商銀行(02016)(滬:601916)公布，截至9月30日止首三季純利約116.7億元（人民幣．下同），跌9.6%，每股盈利42分，營業收入490億元，跌6.8%。
該集團指，首三季淨利差1.52%，跌0.08個百分點、成本收入比跌至28.37%，於9月底資本充足比率12.15%。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社31日專訊》
