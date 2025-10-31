金隅集團(02009)第三季純利7053萬人幣，跌81%，首三季虧損擴至14億人幣

金隅集團(02009)(滬:601992)公布，截至9月30日止第三季純利約7053萬元（人民幣．下同），跌80.9%，每股盈利1分，扣除非經常性損益之虧損11.8億元，營業收入239億元，跌24%。



該集團指，首三季虧損14.3億元，比去年同期虧損4.4億元擴大，每股虧損13.3分，營業收入695億元，跌9.8%。



