萬科企業(02202)獲深圳市地鐵集團借不超過22億人幣借款

萬科企業(02202)(深:000002)公布，第一大股東深圳市地鐵集團作為出借人向該集團提供不超過22億元人民幣借款。



該集團指，借款用於償還在公開市場發行的債券本金與利息。借款期限不超過3年。借款利率方面，定價基準為每筆借款提款日前一工作日全國銀行間同業拆借中心公布的1年期貸款市場報價利率，浮動點數為減66個基點，目前為2.34%。

《經濟通通訊社31日專訊》