【大國博弈】特朗普重啟美國核試驗，中國外交部：冀美方切實遵守暫停核試驗承諾

美國總統特朗普表示，他已經下令立即重啟美國核試驗，並稱美國擁有世界上最大的核武庫，但是目前中國在五年之內就可以趕上美國的水平。對此，中國外交部發言人郭嘉昆30日回應稱，中方希望美方切實遵守《全面禁止核試驗條約》的義務和暫停核試驗的承諾，以實際行動維護國際核裁軍與核不擴散體系，維護全球戰略平衡與穩定。

《經濟通通訊社31日專訊》