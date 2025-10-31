【聚焦人幣】中國銀行向土耳其航空發放5年期近30億元人民幣貸款

中國銀行(03988)(601988)成功向土耳其航空公司發放5年期近30億元人民幣貸款，成為迄今土耳其市場單筆最大金額人民幣貸款。



中行稱，該筆業務為土耳其航空首次選擇人民幣方式完成融資，是推進共建「一帶一路」倡議與土耳其「中間走廊計劃」對接的又一有力實踐，對推進人民幣國際化具有積極意義。

《經濟通通訊社31日專訊》