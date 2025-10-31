  • 會員
AH股新聞

31/10/2025 09:25

《駐京專電》2025金融街論壇年會昨閉幕，殷勇：持續深化金融開放

　　10月30日下午，2025金融街論壇年會在京閉幕。北京市委副書記、市長殷勇致閉幕辭。他表示，本屆論壇年會以「創新、變革、重塑下的全球金融發展」為主題，舉辦了多場高質量議題活動，金融政策「風向標」作用進一步發揮，國際合作「會客廳」範圍進一步擴大，成果轉化「對接站」功能進一步拓展。將持續深化金融改革開放，加快構建與大國首都功能定位相適應的現代化金融體系，歡迎全球金融機構、長期資本和專業人才來京展業興業，共享發展紅利。

*李家超：繼續強化股票市場，協助內地科技企業來港融資*

　　香港特別行政區行政長官李家超在視頻致辭中表示，本屆論壇年會匯聚全球多個國家和地區的政府和企業交流互鑒，正當其時。香港特區政府提出一系列措施，持續鞏固提升香港國際金融中心地位，同時加速發展經濟新增長點。

　　李家超稱，我們會繼續強化股票市場，協助內地科技企業來港融資；深化香港與內地金融市場互聯互通，增強香港作為全球最大離岸人民幣業務中心的優勢，為全球離岸人民幣交易和金融活動提供流動性支持；強化出海平台優勢，攜手更多內地企業創造商機，讓更多內地企業以香港作為跳板走向世界；全力發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，為國家高質量發展作出更大貢獻。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明31日北京專電》

