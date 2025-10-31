  • 會員
輕鬆護老
AH股新聞

31/10/2025 10:21

《駐京專電》發改委：新增2000億元專項債額度，支持部分省份投資建設

　　發改委政策研究室副主任李超在例行新聞發布會上表示，近期，地方政府債務結存限額中安排了5000億元(人民幣．下同)，用於補充地方政府綜合財力和擴大有效投資。其中，新增2000億元專項債券額度，專門用於支持部分省份投資建設。發改委將督促指導相關省份用好新增額度，加快專項債券發行使用，抓緊項目開工建設，盡快形成實物工作量。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明31日北京專電》

照顧者 情緒健康

