《駐京專電》發改委：前三季經濟穩中有進，有信心實現全年發展目標

國家發改委政研室副主任李超在例行新聞發布會上表示，前三季度，中國經濟運行頂住壓力，穩中有進，治理無序競爭成效逐漸顯現，重點產品價格、企業效益等指標都有所改善。發改委將會同有關部門，加強常態化政策預研儲備並視情及時出台實施。隨著各項政策效應持續落地見效，有信心有能力實現全年經濟社會發展目標任務。



她表示，面對外部環境的劇烈變化，前三季度中國貨物出口仍保持7.1%的增速；前三季度高新技術產品、機電產品出口增速分別達11.9%、9.6%，不少國貨「潮品」成為全球「爆款」；出口布局更加多元，對共建「一帶一路」國家出口增長12.4%，對東盟國家出口增速連續8個月提升。多晶硅、硅片、碳酸鋰等產品的價格明顯提升。前三季度規模以上工業企業利潤同比增長3.2%，9月份單月同比增長21.6%。



此外，消費需求和重點產業結構升級呈現新的亮點。在消費方面，群眾體育賽事、演唱會、音樂節等人氣十足，服務零售額增長5.2%；前三季度入境旅遊人次大幅增長17.8%。民用無人機、工業機器人產量分別增長43.2%、29.8%，新能源汽車、汽車用鋰離子動力電池產量分別增長29.7%、46.9%。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明31日北京專電》