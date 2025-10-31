  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

31/10/2025 10:21

《駐京專電》發改委：前三季經濟穩中有進，有信心實現全年發展目標

　　國家發改委政研室副主任李超在例行新聞發布會上表示，前三季度，中國經濟運行頂住壓力，穩中有進，治理無序競爭成效逐漸顯現，重點產品價格、企業效益等指標都有所改善。發改委將會同有關部門，加強常態化政策預研儲備並視情及時出台實施。隨著各項政策效應持續落地見效，有信心有能力實現全年經濟社會發展目標任務。　

　　她表示，面對外部環境的劇烈變化，前三季度中國貨物出口仍保持7.1%的增速；前三季度高新技術產品、機電產品出口增速分別達11.9%、9.6%，不少國貨「潮品」成為全球「爆款」；出口布局更加多元，對共建「一帶一路」國家出口增長12.4%，對東盟國家出口增速連續8個月提升。多晶硅、硅片、碳酸鋰等產品的價格明顯提升。前三季度規模以上工業企業利潤同比增長3.2%，9月份單月同比增長21.6%。

　　此外，消費需求和重點產業結構升級呈現新的亮點。在消費方面，群眾體育賽事、演唱會、音樂節等人氣十足，服務零售額增長5.2%；前三季度入境旅遊人次大幅增長17.8%。民用無人機、工業機器人產量分別增長43.2%、29.8%，新能源汽車、汽車用鋰離子動力電池產量分別增長29.7%、46.9%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明31日北京專電》

【你點睇？】「習特會」在南韓順利舉行，你認為中美關係是否將會逐漸回暖？► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」

31/10/2025 10:15

關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處