《駐京專電》發改委：鼓勵小、散、低效存量算力設施向集約化、高效率轉變

發改委政策研究室副主任李超在新聞發布會表示，中國算力基礎設施還存在部分算力設施「小而散」、老舊算力設施能效偏低等問題，在節能降碳改造方面仍有較大優化空間。下一步，將以算力基礎設施規模化、集約化、綠色化發展為重點，推進多項工作，包括優化建設布局，以規模化推動效率提升等。



具體來說，發改委員會將強化「東數西算」規劃布局剛性約束，合理規劃、嚴格把關，新建大型和超大型算力設施優先布局在全國一體化算力網國家樞紐算力設施集群範圍內。統籌算力與電力基礎設施布局，推動算力設施向西部綠電富集區集群布局，提升可再生能源利用水平。鼓勵小、散、低效的存量算力設施向集約化、高效率轉變。



此外，對新上算力項目嚴格實施節能審查和碳排放評價，鼓勵各地區結合實際對新上項目提出更高要求。支持算力設施探索應用工業餘冷等資源，加強算力設施餘熱回收利用。推進更多綠色技術創新應用。推廣高效節能節水設備，逐步淘汰不符合現行強制性國家標準要求的落後低效產品設備。因地制宜推動各類高效制冷散熱技術，提高自然冷源利用率。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明31日北京專電》