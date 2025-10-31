《駐京專電》發改委：加強統籌協調，全力保障溫暖過冬

發改委政研室副主任李超在新聞發布會上表示，北方部分地區持續降溫，多地提前達到入冬標準，國家發改委將加強統籌協調，全力保障人民群眾溫暖過冬。



一是加強組織協調，供暖季期間，將堅持日調度、周會商，壓實地方和企業保供主體責任，及時協調解決供需矛盾。二是保障能源生產供應，推動能源資源安全穩產增產、各類發電機組應發盡發。三是嚴格能源中長期合同履約，確保民生用能足額穩定供應。四是做好尖峰保供和應急保障，發揮好儲備調節作用，加強跨省跨區電力調度，做好低溫雨雪冰凍等惡劣天氣的應對準備。



為做好今年的迎峰度冬工作，國家發改委會同有關方面，從抓好能源供應、資源儲備、應急調度等關鍵環節入手，為今年供暖季能源保供打好基礎。前三季度，規模以上工業原煤、天然氣產量分別同比增長2.0%、6.4%；截至9月底，全國累計發電裝機容量37.2億千瓦，同比增長18%；10月份以來，國家鐵路電煤裝車保持在日均5.6萬車的較高水平。截至10月27日，全國統調電廠存煤2.2億噸，可用35天以上；地下儲氣庫已完成年度注氣任務，實現滿庫入冬。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明31日北京專電》