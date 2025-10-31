中海外(00688)所分拆華夏中海商業REIT今在深交所上市

中海外(00688)宣布，華夏中海商業資產封閉式基礎設施證券投資基金(REIT)(深:180607)自今日起於深圳證券交易所上市。
公司稱，上述REIT募集基金份額為3億份，最終發售價格為每份5.281元人民幣，建議上市所得款項總額約為15.8億元人民幣。附屬中海環宇商業作為戰略投資者已認購6000萬份，佔已發行基金份額總數20%。
《經濟通通訊社31日專訊》
31/10/2025 18:12
